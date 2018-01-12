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FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

12 Ocak 2018 17:01

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun\'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri geçen 9 Ocak\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Atakum ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan üniversite öğrencisi Mehmet Akif Ö. (23) ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen Kadir H.\'yi (23) gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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