FETÖ'den gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Ocak\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında üniversite öğrencileri, meslekten ihraç edilen öğretmen ve örgütün çeşitli kurumlarında çalışanlardan oluşan 15 kişiyi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u da kullandıkları tespit edilen şüpheliler emniyeteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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