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FETÖ'den cezaevinde yatan iş insanından Fetullah Gülen'e 1 dolarlık dava

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ üyeliği suçundan 8 ay cezaevinden yattıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan iş insanı Muammer Beluk, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında 1 dolarlık manevi tazminat davası açtı

19 Mart 2018 18:54

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ üyeliği suçundan 8 ay cezaevinden yattıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan iş insanı Muammer Beluk, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında 1 dolarlık manevi tazminat davası açtı. 
Adana\'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Muammer Beluk, 10 ay cezaevinde yattıktan sonra itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak tahliye olan Beluk, örgütün kendini \"cemaat\" ve \"hizmet hareketi\" olarak tanıtıp kandırdığını belirterek, maddi ve manevi olarak zarara uğratıldığını ileri sürdü. Beluk, zararının giderilmesi için Adana Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne Fetullah Gülen hakkında 1 dolar manevi, 15 bin TL\'lik de maddi tazminat davası açtı. 
Muammer Beluk ayrıca, avukatı Ege Can Güzel tarafından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na Fetullah Gülen hakkında suç duyurusunda bulundu. Örgütün gerçek yüzünü göstermeden önce kendini, \"cemaat\" ve \"hizmet hareketi\" olarak kendini tanıtıp, Anadolu insanını kandırdığını ve sömürdüğü belirtilen dilekçede, \"Terör örgütü elebaşı kendini yarı tanrısal bir kimlikle insanlara empoze etmiş, maddi olarak sömürdüğü gibi manevi olarak da adeta insanların ahiretlerini ipotek altına alırcasına şirk unsurları içeren bir din ihdas etmiştir. Hain terör örgütü lideri kişileri ağına bu söylemler ile çekmiştir. İnsanların bir kısmı buna aldanarak örgütün içine girmişlerdir\" ifadelerine yer verildi. Gülen\'in, \"Silahlı Fetullahçı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık ve rüşvet\" suçlarından yargılanıp cezalandırılması talep edildi.   

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