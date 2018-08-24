'FETÖ'den cezaevinde bulunan profesör cezaevinde hayatını kaybetti

Erzurum'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak (69), tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybetti.
Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak, 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Çolak, 22 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Çolak, Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan 2018'de görülen karar duruşmasında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kalp rahatsızlığı bulunan Sabri Çolak, dün gece, tutuklu kaldığı Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşamını yitirdi.
Sabri Çolak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Çolak'ın cenazesi memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)