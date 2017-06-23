'FETÖ'den atılana silahsız askerlik!

Hükümetin OHAL kapsamında dün (22.06.201) yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askerlik Kanunu’na bir madde eklenerek FETÖ ile iltisaklı kişilerin askerliklerini “silahsız” olarak yapmalarının yolu açıldı. Emekli askerî hukukçular düzenleme ile özellikle polislikten ihraç edilenlerin risk oluşturmalarının önüne geçilmek istendiğini vurguladı.

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre, hükümetin OHAL kapsamında dün yayımlandığı 25. KHK ile Askerlik Kanunu’na şu madde eklendi: “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu Kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınırlar.”

"10 yılı bitirmeden meslekten ihraç edilen polisler risk oluşturabilir"

Düzenleme ile ilgili bilgi veren emekli askeri hukukçular şu değerlendirmeyi yaptı:

“Darbe girişiminden sonra emniyetten çok sayıda polis ihraç edildi. Yasaya göre, 10 yıl hizmet eden polisler askerlikten muaf tutuluyordu. Ancak 10 yılı bitirmediği halde meslekten ihraç edilen polisler var. Bu kişiler, silahlı görev yaptıklarında risk oluşturabilir diye algılanmış olabilirler. Bu düzenleme kişilerin silahsız ve farklı şekillerde askerlik hizmetlerini yapmalarına olanak verir. Ayrıca harp okullarında ve astsubay meslek yüksek okullarından FETÖ iltisakı gerekçesiyle ihraç edilenler de bu kapsamda değerlendirilmiş olabilir.”

Hukukçular düzenlemenin, FETÖ dışındaki tüm terör örgütleri ile iltisaklı olanları da kapsadığını belirterek, “Diğer terör örgütleri ile iltisakı olduğu belirlenen kişilerin de güvenlik güçlerinin içine sızmalarını engellenmesi amaçlanabilir. Bu düzenleme o anlamda da geniş ve kapsayıcı” değerlendirmesini yaptı.

Uçuş güvenliği adımı

Hükümet, yeni KHK ile Şırnak’ta 13 askerin şehit olduğu helikopter faciasının üzerinden 1 ay geçmesinin ardından uçuş güvenliği için de adım attı. Artık, uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte yapılmış, yapılacak veya kaldırılacak olan yapılara dair bilgiler, Harita Genel Komutanlığına gönderilecek.

Terörle Mücadele Kanunu’nda bulunan suçlar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla açılan davalarda; davalının adresinin bulunmaması, tebligata elverişli olmaması halinde, dava dilekçesinin özeti gazetelerden biri ile ilan edilebilecek.