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'FETÖ'den aranıyordu; tezgâhtar olarak çalışırken tutuklandı

Yener, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

11 Aralık 2018 17:31

İzmit'te 'FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener, tezgâhtar olarak çalıştığı mağazada tutuklandı. Yener cezaevine gönderildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener'in İzmit'te bir mobilya dükkanında tezgahtar olarak çalıştığını belirledi.

Polis, Erenler Mahallesi'nde bulunan mobilyacıya giderek,  Asuman Yener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Asuman Yener, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu. (DHA)

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