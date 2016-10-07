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'FETÖ'den aranıyordu, sahte 'FBI' kimliğiyle yakalandı!

Zanlının kimliği nasıl temin ettiği, nerede yaptırdığı ve bağlantıları araştırılıyor

07 Ekim 2016 18:06

Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ferizli ilçesinde yakalanan bir zanlının üzerinden sahte 'FBI' kimlik kartı çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen istihbari bilgiler sonucu cemaatle bağlantılı olduğu öne sürülen Fatih Akçay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Akçay'ın üst aramasında sahte 'FBI' kimliği bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince teslim alınan Akçay'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile TEM ekipleri, zanlının kimliği nasıl temin ettiği, nerede yaptırdığı ve bağlantılarını araştırıyor.

Belçika'da yaşadığı ve bu ülkedeki 'Lucerna College Antwerpen'de öğretmenlik yaptığı öğrenilen zanlının sosyal medya hesaplarında Fethullah Gülen ile fotoğraflarının yer aldığı bildirildi.

Zanlının sosyal medya hesabında kişisel bilgilerine "NATO'da Bilgi İşlem", "Fetullah Gülen Akademisinde Gönüllü, "samanyolufanlari.com'da Yönetici" yazdığı belirlendi.

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