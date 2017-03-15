'FETÖ'den aranıyordu, 78 gün sonra Meriç Nehri'nde cesedi bulundu

Edirne'nin Meriç İlçesi'nde, 'FETÖ' soruşturması kapsamında görev yaptığı 15'inci Füze Komutanlığı'ndan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre, jandarmanın takibinden kaçarken Yunanistan'a geçmek için atladığı Meriç nehrinde 78 gün sonra ölü olarak bulundu. Ailesinin teşhis ettiği Zümre'nin kimliği DNA testi ile de doğrulandı.

DHA'nın haberine göre, hakkında 'FETÖ' soruşturması kapsamında İzmir'den yakalama kararı bulunan 15'inci Füze Komutanlığı'ndan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre, eşi, çocukları ve arkadaşı ile birlikte 12 Aralık günü Yunanistan'a kaçmak için Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Umurca köyüne geldi.

Yunanistan'a gitmek isteyen Zümre ve beraberindekiler jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Daha sonra Mustafa Zümre, Yunanistan'a geçmek için eşini ve çocuklarını bırakıp Meriç nehrine atladı. Bir süre yüzen Zümre, suda kayboldu.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Zümre'nin eşi, alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverildi. Yunanistan sınırındaki Meriç nehrinde kaybolan Mustafa Zümre'nin bulunması için Edirne AFAD ekiplerince iki hafta süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı.

6 kilometre ileride kıyıya vurdu

Geçen 8 Mart günü Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde Piyade Hudut Takım Komutanlığı’na bağlı askerler, devriye görevi yaptıkları sırada 1’inci Derece Kara Askeri Yasak Bölge’de kalan Meriç nehri kıyısında bir erkek cesedi buldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada Mustafa Zümre'nin ailesinin teşhis ettiği cesedin DNA testi ile kimliği doğrulandı. Nehir kenarında bulunan cesedin, 78 gün önce jandarma ekiplerinden kaçmak için Meriç nehrine atlayan Mustafa Zümre olduğu kesinlik kazandı.