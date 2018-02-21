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FETÖ'den aranan öğretmenin tuvalete sakladığı cep telefonu ve bilgisayar bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aradığı Mustafa Akdoğan, eşi ile saklandığı evde yakalandı

21 Şubat 2018 18:47

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aradığı Mustafa Akdoğan, eşi ile saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada 2 ayrı tuvaletin asma tavanına saklanmış cep telefonu ve bilgisayar bulunurken, şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okullarında öğretmen olarak görev yapan Mustafa Akdoğan ile eşi Firdevs Akdoğan\'ı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yaptıkları görüşmeler sonrası 8 Şubat Perşembe günü İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi\'nde saklandıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada 2 tuvaletin asma tavanına saklanan 3 adet cep telefonu, 1 tablet ve 1 laptop ele geçirildi. Gözaltına alınan Firdevs Akdoğan\'ın Konya polisi tarafından arandığının tespit edilmesi üzerine ekiplerce Konya Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Firdevs Akdoğan, burada çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan Mustafa Akdoğan ise bugün Samsun emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Akdoğan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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