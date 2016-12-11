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Spor

'FETÖ'den aranan hakem, maçta gözaltına alındı

Hakemin Bylock kullancısı olduğu iddia edildi

11 Aralık 2016 12:53

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan hakem S.G., maçta gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli olan S.G. hakkında gözaltı kararı verildi fakat adresinde bulunamadı.

DHA'da yer alan habere göre, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakemin Hisarlık ile Dikili Belediye spor arasındaki maçta hakemlik yapacağını tespit etti.

Mali polis, G.'yi gözaltına aldı. Hakemin Bylock kullancısı olduğu, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürüldü.

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