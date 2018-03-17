FETÖ'den aranan eski memur, sahte kimlikle yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kamu kurumunda memurken ihraç edilen R.G., Edirne\'de jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamu kurumundaki görevinden ihraç edilen ve Ankara 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan aranması bulunan R.G., Edirne\'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan R.G.\'nin örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan R.G., ile ilgili soruşturma sürüyor.