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FETÖ'den aranan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandı (2)

FETÖ’NÜN 14 ‘GAYBUBET EVİ' ÇÖKERTİLDİ Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale’de 13, İzmir’de 1 ‘gaybubet evi’ni çökertti

08 Şubat 2018 15:21

FETÖ’NÜN 14 ‘GAYBUBET EVİ\' ÇÖKERTİLDİ
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale’de 13, İzmir’de 1 ‘gaybubet evi’ni çökertti.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün ‘gaybubet evlerine’ operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Çanakkale’de 13, İzmir’de ise 1 ’gaybubet evi’ düzenlenen eşzamanlı operasyonla çökertildi.
Operasyonda aralarında firari durumdaki eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya ile 19 şüpheli Çanakkale’de, 1 şüpheli İzmir’de olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan gaybubet evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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