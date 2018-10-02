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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç emniyet müdürü Çetin Ç

02 Ekim 2018 19:54

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç emniyet müdürü Çetin Ç., Antalya\'nın Alanya ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi\'nde şüphe üzerine durdurdukları otomobildeki Çetin Ç.\'nin kimlik ve GBT sorgusunu yaptı. İnceleme sonucunda Çetin Ç.\'nin, Aydın\'ın İncirliova ilçesinde 3\'üncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.
Jandarmanın gözaltına aldığı Çetin Ç., işlemlerinin ardından polise teslim edildi. Çetin Ç. daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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