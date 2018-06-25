T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, oy kullandıktan sonra yakalandı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen emniyet müdürü M

25 Haziran 2018 03:41

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ\'den ihraç edilen emniyet müdürü M.Ş., oy kullandıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliğince arama ve yakalama kararı çıkartılan Antalya eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.Ş., Döşemealtı ilçesinde oy kullandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHA ANTALYAFETÖAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYAntalyaSulh Ceza HakimliğinceSınıf Emniyet MüdürüDöşemealtıEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüGözaltınaEmniyet Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24