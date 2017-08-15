T24 LogoT24 Logo
Gündem

'FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı

İhbar üzerine notere gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı

15 Ağustos 2017 21:04

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski binbaşı A.D, işlem yaptırmak için geldiği noterde gözaltına alındı.

'FETÖ' soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.D, işlem yaptırmak üzere Güzelyurt ilçesindeki notere geldi.

A.D'nin hakkında yakalama kararı olduğunun fark edilmesi üzerine, polise haber verildi.

İhbar üzerine notere gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin 14 Temmuz'da ihraç edildiği, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

ETİKETLER

AksaraybinbaşıtutuklamaByLocknoteryakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24