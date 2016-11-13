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'FETÖ'den aranan binbaşı gözaltına alındı

Deniz Kurmay Binbaşı Sezgin Sezerer, işlemlerin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğüne gönderildi

13 Kasım 2016 01:39

Yalova merkezli ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında bir binbaşı Tuzla'da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce açığa alınan ve hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Kurmay Binbaşı Sezgin Sezerer, Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bir süre önce Yalova'ya tayin edilen Sezerer'in orada açığa alındığı ve bu süre zarfında aranmasının devam ettiği öğrenilirken, bu kapsamda Tuzla Deniz Harp Okulu Lojmanlarında bulunan evine yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, kimsenin bulunmadığı eve çilingir yardımıyla girerken, evde yapılan aramada bir miktar mermi ele geçirildi.

Evden ayrılarak beklemeye başlayan ekipler, evine geldiği belirlenen Sezerer'i yapılan ikinci bir operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Sezerer, işlemlerin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

 

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