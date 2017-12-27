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FETÖ'den aranan 5 kişi gaybubet evinde yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, FETÖ/PDY'nin, kentteki mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerinden 3'üne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütte üst düzey yönetici oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına

27 Aralık 2017 16:52

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, FETÖ/PDY\'nin, kentteki mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerinden 3\'üne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütte üst düzey yönetici oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Evlerde bulunan para, tablet bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli dokümanlara el konuldu.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün yeni kurduğu gaybubet evlerinde saklanan kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde tespit edilen 3 ayrı gaybubet evine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt üyesi ve üst düzey yöneticisi olarak aranan A.B., N.Y., A.S., M.Y. ve A.D. gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda, euro, dolar ve Türk lirası olmak üzere yaklaşık 200 bin lira para, bir miktar altın takı, cep telefonları, 3 sahte kimlik, tablet bilgisayarlar ve örgüte ait bilgilerin bulunduğu flaş diskler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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