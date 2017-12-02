FETÖ'den aranan 2 kişi, polisin yol kontrolünde yakalandı

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 kişi, polisin yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Huzurpark mevkiinde yaptıkları yol kontrolü sırasında plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, otomobilde bulunan S.D. (25) ve M.E.\'nin (24) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

S.D. ve M.E.\'nin Ankara\'ya gönderileceği kaydedildi.