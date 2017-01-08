'FETÖ’den açığa alınan polis memuru adliyede intihar etti

Hakkında 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddiasıyla açığa alma kararı verilen bir polis memuru, görevli bulunduğu Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar etti.



DHA’nın haberine göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunup adliyede görev yapan polis memuru Sadullah K. hakkında, 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu iddiasıyla yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alma kararı verildi. Kararı bildirmek üzere adliyede görevli olduğu polis merkezine gelen yetkililer Sadullah K.'nın silahını ve kimliğini istedi. Yetkililerin silahını istemesi üzerine polis memuru K., zimmetindeki tabanca ile kafasına bir el ateş ederek intihar etti.

Olay yeri ekibinin gerekli araştırmaları yapmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli muayenesi yapılan Sadullah K'nın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği belirtildi.



‘Sadece silahı istendi'

Öte yandan olay sırasında polis memuruna açığa alındığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği ve resmi bir tebligat da yapılmadığı, sadece silahı istenip emniyete davet edildiği öğrenildi.



