FETÖ'den 4 astsubaya gözaltı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 astsubay gözaltına alındı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3\'ü Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda, biri de Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli 4 astsubay gözaltına alındı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DİĞER OPERASYONLARDA 4 TUTUKLAMA

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün düzenlediği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3\'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında da, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken 4 Kasım\'da Marmaris\'te yakalanan şüpheli de tutuklanarak cezaevine kondu.