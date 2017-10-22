'FETÖ'den 15 yıl hapsi istenen Topbaş'ın damadı Kavurmacı hâkim karşısına çıkacak

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON) bazı üyeleri ile eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın da arasında bulunduğu 31’i tutuklu 3’ü firari 86 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısındaki salonda görülecek. Soruşturma kapsamında 8 ay tutuklu kalan Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek sulh ceza hâkimliğince tahliye edilmişti.

Ancak iddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın görüleceği İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmasının ardından gözaltına alınan Kavurmacı 17 Haziran 2017’de ikinci kez tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘FETÖ’ iddiasıyla Kavurmacı için 15 yıla kadar hapis isteniyor.