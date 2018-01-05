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"FETÖ'cüyüm" itirafında bulunan Yüzbaşı Akın adliyeyeden sonra yeniden Emniyet'e getirildi

Yüzbaşı Akın, darbecilere direndiği gerekçesiyle madalya ile ödüllendirilmişti

05 Ocak 2018 14:01

'FETÖ' Füyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi. Akın, Ankara Adliyesi'nde bir süre kaldıktan sonra yeniden emniyete götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne 27 Aralık 2017'de giderek, 'FETÖ' üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Akın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesine getirildi.

Burak Akın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2017'de 'FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmanın ardından teslim olduğu ileri sürülmüştü.

'FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da alan Yüzbaşı Akın, darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay karargahına gelmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler tarafından vurulmuştu.

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