FETÖ'cülere organizatörlük yapan Pakistanlı tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, yurt dışına kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine organizatörlük yaptığı belirlenen Pakistan uyruklu S.R.A.Z. (35), tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, son 3 ayda, merkeze bağlı Orhaniye, Doyran, Üyüklütatar ve Sazlıdere köylerindeki askeri yasak bölgelerde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçmasına organizatörlük yaptığı belirlenen Pakistan uyruklu S.R.A.Z., gözaltına alındı. S.R.A.Z., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece \'Göçmen kaçakçılığı\' ile \'Bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek\' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.