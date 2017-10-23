FETÖ’cü subaylar, Gülen’in kitaplarını dijital ortamda okuyormuş

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı olan eski akademisyen İ.D.Ç. hakkında dava açıldı. İ.D.Ç., ifadesinde, \"\'Kripto\' diye tabir edilen subayların, Gülen\'in kitapları ve örgüt propagandasının yapıldığı yayınları fiziki olarak bulundurması yasaktı. Bu kitap ve yayınlar, FETÖ\'cü subaylara dijital ortamda şifrelenmiş şekilde verilirdi\" dedi.

FETÖ/PDY\'nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski akademisyen Yrd. Doç. Dr. İ.D.Ç, geçen yıl 22 Aralık’ta Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi. Şanlıurfa polisi, örgütle ilgili önemli bilgiler aktaran eski akademisyenin ifadesini, soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından İ.D.Ç. hakkında iddianame hazırlandı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, İ.D.Ç. için ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya Selçuk Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemlerde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ\'cü subaylarla ilgilendiğini ve \'mahrem hizmetler sınıfı\'nda yer aldığını belirten İ.D.Ç., Fetullah Gülen\'in ülkeye sahip çıktığını, dünyanın dört bir yanında okullar açarak, Türkçe’nin kullanımını artırdığını ve \'Ergenekoncu\'larla mücadele edip, darbeleri önlediğini düşünerek, örgüte girdiğini söyledi. Sonrasında, milli, manevi ve dini duygularla yıllarca hizmet ettiği örgütteki vatan hainleriyle anılmanın zoruna gittiğini anlatan İ.D.Ç, sorumlu olduğu bazı subayların darbe girişimine katıldığını görmesinin ardından pişmanlık duyduğunu ve devlete yardımcı olmaya karar verdiğini söyledi.

GÜLEN’İN KİTAPLARI, DİJİTAL ORTAMDA ŞİFRELENEREK VERİLMİŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kendilerini kamufle ederek, faaliyet gösteren örgüt mensuplarının deşifre olmamaları için gizliliğe önem verdiğini kaydeden İ.D.Ç., \"\'Kripto\' diye tabir edilen subayların, Gülen\'in kitapları ve örgüt propagandasının yapıldığı yayınları fiziki olarak bulundurması yasaktı. Bu kitap ve yayınlar, FETÖ\'cü subaylara dijital ortamda şifrelenmiş şekilde verilirdi\" dedi.

KİTAPLAR, OYUNLA ŞİFRELENMİŞ

Gülen\'in kitaplarının ‘kripto subaylar’a \'mahrem abiler\' tarafından verildiğini söyleyen İ.D.Ç., şöyle konuştu:

\"Fethullah Gülen\'in kitapları, vaaz CD\'leri ve FETÖ\'yü anlatan kitapların olduğu, şifrelenmiş DVD\'ler, \'mahrem abi\' tarafından subaylara dağıtılırdı. Daha sonra bu DVD\'lerin yerini küçük hafıza kartları aldı. Subaylar, bu hafıza kartlarını bilgisayara taktığında bilgisayarında hiçbir iz bırakmayacağı söylenirdi. Hafta sonu subayların kendi kiraladıkları evlerde herhangi bir kitap bulunmazdı, bütün kitapları bilgisayardan okurlardı. Bu DVD ya da hafıza kartları, farklı kişilere farklı şifrelerle verilirdi. Açıldığında içinde herhangi bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Sistem Linux veri tabanı ile açılıyordu daha sonra menüde bulunan \'Bounce\' isimli oyun oynanıyordu. Bu oyunda ilk önceleri birinci turda yenip, ikinci turda yenilip, çıkan ekrana bir şifre yazılıyordu ve daha sonra sistem içinde kitaplar görünüyordu. Tek bir tuşa basıldığında bütün menü, hemen kapanıyordu. Daha sonra bu oyunu direkt birinci turda şifre yazılarak, çalışacak şekilde revize ettiler.\"