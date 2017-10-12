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FETÖ'cü polis, Yunanistan'a sığınmış

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN'a, FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir polis amirinin siyasi sığınma talebinde bulunduğu duyuruldu

12 Ekim 2017 13:23

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN\'a, FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir polis amirinin siyasi sığınma talebinde bulunduğu duyuruldu.
Yunanistan\'daki \'www.protothema.gr\' adlı internet sitesi, FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen 35 yaşındaki bir Türk polis amirinin, Atina\'daki emniyet müdürlüğüne giderek siyasi sığınma isteminde bulunduğunu bildirdi. Bu kişinin, Türkiye\'de telefon dinleme servisinde görevli olduğu için 15 Temmuz\'daki darbe girişimine katkıda bulunduğu gerekçesiyle suçlandığını iddia ettiği öne sürüldü. Sığınma isteminde bulunan polis amirinin ismini ise açıklanmadı.

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