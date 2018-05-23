FETÖ'cü pilotların da yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

Özkan ARSLAN, ANKARA (DHA) - FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara\'da birçok kurumu bombalayıp, darbeye karşı gelen vatandaşların üzerine ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu 151 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için ise 4 ile 29\'ar kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası istedi. 6 sanığın 22.5 yıla kadar cezalandırılmasını isteyen 21 sanığın beraatını istedi. Savcı firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

29\'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsi istenen sanıklar arasında Orgeneral Hulusi Akar\'ı Akıncı Üssü\'nden Çankaya Köşkü\'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da var.