“FETÖ’cü olduğumu ispatlasınlar, boynuma ‘eşşek’ tabelası asar gezerim”

TFF’nin yaptığı darbe girişim sonrası başlattığı operasyon kapsamında istifası kabul edilen ve görevden ayrılan Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Atalay, “FETÖ'cü değilim. Bunu ispatlasınlar ünvanımı bırakır, boynuma eşek tabelası asar gezerim” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Prof. Dr. Oğuz Atalay, “Şike yoktu ve bir kumpas davasıydı. Bunu o dosyalara bakarak söylüyorum. O iddianameden şike çıkmaz. Benim FETÖ'cü olmam mümkün değil. TFF bana gerekçe sunmadı. Görev yaptığım şike döneminde FETÖ'cülerin hedefi oldum. Etik Kurulu'nun birinci raporuna göre ceza verilemez diye not düşüp TFF Yönetimi'ne yolladık ama o rapor sanki şike varmış gibi basına sızdırıldı. Polis fezlekesiyle Fenerbahçe aleyhine rapor çıksın diye baskı yapıldığını düşünüyorum” dedi.

İstifası kabul edilen isimlerden biri de Prof. Dr. Oğuz Atalay. Atalay, Mehmet Ali Aydınlar döneminde görevine başladığı Etik Kurulu Başkanlığı görevinden TFF'nin darbe girişimi soruşturması kapsamında istifası kabul edildi ve görevinden ayrıldı.