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FETÖ'cü eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan hakim Abdussamed Öztürk, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

15 Aralık 2017 21:14

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan hakim Abdussamed Öztürk, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ordu\'nun Perşembe İlçesi Adliyesi\'nde hakim olarak görev yaparken ihraç edilen  Abdussamed Öztürk tutuklanarak cezaevine gölderildi. Samsun Adliyesi 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'FETÖ/PDY üyesi\' olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abdussamed Öztürk bugünkü karar duruşmasına  Manisa T Tipi Cezaevi\'nden SEGBİS sistemiyle katıldı. Mahkeme heyetine ifade veren Öztürk, şöyle dedi:
\"Silahlı terör örgütü üyesi olmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Meslek hayatımda ve özel hayatımda hukukun üstünlüğünü savundum. 15 Temmuz hain darbe girişimini öğrendiğimde darbeye karşı olduğumu heryerde söyledim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum.\"
Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Abdussamed Öztürk\'e, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.  Mahkeme heyeti daha sonra sanığın cezaevinde yattığı süre, İstinaf ve Yargıtay\'da geçecek zamanı da gözününde bulundurup yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. 

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