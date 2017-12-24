"FETÖ'cü denen savcı Ferhat Sarıkaya hâlâ ihraç edilmedi"

'FETÖ' itirafçısı Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yolsuzluk iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve cezaevinde intihar eden üniversitenin genel sekreteri Enver Arpalı'nın ailesi, Sarıkaya'nın hâlâ ihraç edilmediğini ifade ederek, HSK'ya başvurdu.

Şemdinli iddianamesini hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya, bir dönem Fethullah Gülen cemaati içinde bulunduğunu, ancak sonradan yollarının ayrıldığını itiraf etmiş, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra itirafçı olarak dikkat çekici ifadelerde bulunmuştu.

Şemdinli davasında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’a 'FETÖ' tarafından kumpas kurulduğunu itiraf edip, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne düzenlenen operasyonun da yine "paralel örgüt tarafından organize edildiğini" söyleyen Sarıkaya, savcılık görevinden de uzaklaştırıldı.

Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, Sarıkaya’nın itiraflarının hemen ardından, 2007’deki soruşturmada suçlamaları onuruna yediremeyip intihar eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Genel Sekreteri Enver Arpalı’nın abisi Dursun Arpalı suç duyurusunda bulundu. Aile avukatı İsmail Sami Çakmak tarafından, HSYK’ya sunduğu dilekçede Sarıkaya’nın basına yansıyan ifadelerinin, disiplin soruşturması için somut dayanak niteliğinde olduğunu savundu.

Dilekçede, Sarıkaya hakkında, “FETÖ üyeliği, Anayasa’yı ihlal, intihara neden olmak gibi suçlardan açığa alma hükümlerinin ve mesleği tarafsızlıkla yürütmesi söz konusu olmadığından meslekten çıkarma cezasının uygulanmasını” istendi.

Suç duyurusu hakkında henüz bir gelişme yaşanmadığını anlatan Dursun Arpalı, geçen günlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvuruda bulunduklarını kaydetti. Arpalı, avukatı aracılığı ile yaptığı başvuruda açığa alınan Sarıkaya’nın görevinden ihraç edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Arpalı 2005'te tutuklanmıştı

Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, Rektör Prof. Yücel Aşkın’la birlikte 5 kişilik ‘Memurlar Koğuşu’nda tutuklu bulurken koğuştaki arkadaşlarına "Çamaşır yıkayacağım" diyerek, banyoya girmiş ardından kendini asarak hayatına son vermişti. 11 Temmuz 2005’te tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, Rektör Prof. Dr. Aşkın’la birlikte 25 milyon dolarlık tıbbı cihaz alımı ihalesinde yolsuzluk yapmakla suçlanıyordu.