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'FETÖ'cü damgası' vurma tehdidiyle para isteyen televizyon sahibine gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da yayın yapan bir yerel televizyonun sahibi M

09 Aralık 2017 16:21

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da yayın yapan bir yerel televizyonun sahibi M.A., 15\'e yakın esnaf ve iş adamını \'FETÖ\'cü damgası vurmak\'la tehdit ederek, şantajla para istediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Yerel televizyon kanalının sahibi M.A., yapı malzemeleri satan bir işletmenin sahibi A.O.\'dan iddiaya göre, 95 bin lira istedi. M.A., A.O.\'yu parayı vermemesi durumunda televizyon programında kendisine \'FETÖ\'cü damgası\' vuracağını söyleyerek tehdit etti. Bir süre devam eden tehdit ve pazarlık sürecinin ardından A.O. durumu polise bildirdi. Polisin takibe aldığı M.A., iş adamı L.Y.\'nin ofisinde A.O. ile bir araya geldi. A.O. seri numaraları alınan ve pazarlık sonucu 55 bin liraya inen parayı M.A.\'ya verdi. Bu sırada ofise baskın yapan polis, M.A.\'yı suçüstü yakaladı. M.A. ve iş adamı L.Y. gözaltına alındı. Olayın yerel medyada duyulmasının ardından 15\'e yakın iş adamı ve esnaf da aynı yöntemle tehdit edildiklerini iddia ederek şikâyetçi oldu. Şüpheli M.A., yerel televizyon kanalını açmadan önce Bolu Tarım İl Müdürlüğü görevinde bulundu. Gözaltındaki iki şüphelinin sorgusu sürüyor.

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