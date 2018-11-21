"FETÖ'cü askerlerin yüzde 44'ü itirafçı oldu"

Posta yazarı Nedim Şener, 8 bine yakın FETÖ'cü askerin yüzde 44'ünün itirafçı olduğunu bildirdi.
Şener, bugünkü (21 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümünde şu bilgileri verdi:
Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 15 Ekim 2018 itibarı ile;
■ 428 operasyon gerçekleştirildi,
■ 7 bin 859 gözaltı kararı alındı,
■ 3 bin 140 kişi tutuklandı,
■ 4 bin 118 kişi denetimli serbestlikten yararlandı,
■ 568 kişi serbest kaldı,
■ 698 kişi ise halen firari.
Bunların içinde etkin pişmanlıktan yararlanma oranı yüzde 44’ü buldu.
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