FETÖ yurtlarındaki 'abi ve 'abla'lara 21 ilde operasyon: 45 gözaltı





Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ/PDY\'nin \"abi\" ve \"abla\" yapılanmasına operasyon düzenleniyor. Haklarında yakalama kararı verilen 84 kişiden 45\'i gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY\'nin öğrenci yurtlarında \"abi\" ve \"abla\"lık yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 21 ilde operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı verilen 84 şüpheliden 45\'i yakalanarak gözaltına alındı. 39 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

