"FETÖ' yöneticileri ABD'de olağanüstü toplantı yaptı; yeni imamlarını belirledi" iddiası

FETÖ'deki çöküşü önlemek için örgüt yöneticilerinin ABD'de toplantı yaptığı ileri sürüldü. Toplantıda, örgütün geleceğine ilişkin yönetim düzeyinde bazı kararlar alındığı; örgütün ABD imamlığına eski Fatih Üniversitesi Rektörü, firari Şerif Ali Tekalan, Türkiye imamlığına Mustafa Özcan getirildiği iddia edildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 17-25 Aralık sürecinin ardından 'FETÖ'nün üst düzey sorumluları yurtdışına kaçtı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da örgüt mensupları toplu olarak yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitti. Özellikle Almanya ve Hollanda'da ciddi bir örgüt kitlesi oluşurken, örgüt mensupları daha çok Fethullah Gülen'in bulunduğu ABD'ye gitti.

İstihbarat birimlerinin 'FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasını yakın takibe aldığı belirtilen habere göre, örgütün çöküşünü önlemek için ABD'de üst düzey örgüt mensupları toplantı yapıldı. Toplantıda, örgütün geleceğine ilişkin yönetim düzeyinde bazı kararlar alındı. Buna göre, örgütün ABD imamlığına eski Fatih Üniversitesi Rektörü, firari Şerif Ali Tekalan, Türkiye imamlığına Mustafa Özcan getirildi.

Gülen ölmeden böyle bir kararın alınmasının örgüt içinde tepkilere ve yarılmalara neden olduğu belirtilirken, FETÖ yöneticilerinin neredeyse tek ekonomik gelir kapısı olan okulları kurtarmak için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

Liderlik çekişmesi

Habere göre, Gülen'in veliahtı olarak tanınan ‘demir yumruk' lakaplı Mustafa Özcan'la ilgili de dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 'FETÖ'nün bir dönem Türkiye imamı olan Mustafa Özcan'ın yurtdışı bankalarında 600 milyon euro şahsi parasının olduğu raporlara girdi. Şerif Ali Tekalan'ın da Gülen'in muhtemel veliahtlarından biri olduğu, bu nedenle iki isim arasında bir süredir çekişme olduğu istihbarat raporlarına yansıdı.