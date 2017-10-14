FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa tutuklama

Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde, kendisini başkomiser olarak tanıtan 27 yaşındaki İmam Fettah A., FETÖ/PDY üyesi olduğu yalanıyla korkuttuğu bir kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Foça\'da telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtan bir kişi, 82 yaşındaki Yücel Kılıç\'a FETÖ üyesi olduğunun tespit edildiğini söyledi. Şüpheli, soruşturma için Kılıç\'tan kendisine 45 bin lira vermesini söyledi. Kılıç\'ın durumu anlattığı arkadaşı, polise olayı bildirdi. Polisin belirlediği adrese Yücel Kılıç\'tan parayı almaya gelen şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İmam Fettah A., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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