FETÖ üyesi eski emniyet müdürü, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Bulgaristan\'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyesi, eski 4\'üncü sınıfı emniyet müdürü M.K. ile \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D., yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY şüphelilerinin, Dereköy mevkisinden Bulgaristan\'a kaçacağı bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak Bulgaristan sınırına yakın bir noktada durdurdu. Araçta 2 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk gözaltına alındı. Emniyete götürülüp soruşturmaları yapılan şüphelilerin, Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve örgüte üye olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4\'üncü sınıf emniyet müdürü M.K., eşi ve 2 çocuğu ile \'Cumhurbaşkanına hakaret etmek\' suçundan aldığı hapis cezası kesinleşen O.D., olduğu belirlendi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile O.D., tutuklanıp cezaevi konulurken, M.K.\'nin eşi ve 2 çocuğu serbest bırakıldı.