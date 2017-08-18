T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ üyesi 2 zanlı, silah ve mermilerle yakalandı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişinin içinde bulunduğu otomobilde 4 tabanca, çok sayıda mermi, çelik yelek ve askeri kamuflaj ele geçirildi

18 Ağustos 2017 20:47

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişinin içinde bulunduğu otomobilde 4 tabanca, çok sayıda mermi, çelik yelek ve askeri kamuflaj ele geçirildi. Zanlılardan birinin FETÖ üyesi olduğu için memurluktan ihraç edildiği, diğerinin de yine FETÖ üyesi olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek dün akşam, Edremit\'te FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan 2 zanlının 10 plakalı otomobilde yapılan aramada ise bazılarının ucunda susturucusu, birinin üstünde ise dürbün bulunan 4 tabanca, 2 çelik yelek, çok sayıda mermi, elektroşok cihazı, kelepçe, bıçak, askeri kamuflaj giysileri ele geçirildiği belirtildi. Polis, otomobilde ele geçirilen malzemelerden yakalanan şahısların suikast yapabileceğini değerlendirip, operasyonu genişletti. Şüphelilerin sorgulanmasına devam edilirken, operasyonun Balıkesir il merkezi ile bazı ilçelere sıçrayacağı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden birinin adliye personeliyken FETÖ operasyonları kapsamında memuriyetten ihraç edildiği, diğerinin de FETÖ üyesi olduğunun belirlendiği öğrenildi.
MİLLETVEKİLİNDEN EMNİYET MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR
AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı\'nın \'Suikast hazırlığı yapan FETÖ\'cüleri başarılı bir operasyonla yakalayan Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve ekibine teşekkür ederiz\' yazılı bir tweet atması dikkat çekti.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise olayın adli bir vaka olduğunu belirterek, bu konuda açıklama yapmayacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilmi DUYARBALIKESİR DHA BALIKESİR EdremitZanlılardanFETÖEmniyet MüdürlüğüEdremit FETÖPDYPolisBalıkesirYakalananEMNİYET MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR<brParti Balıkesir Milletvekili Sema KırcıBalıkesir Emniyet Müdürü Cengiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24