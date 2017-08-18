FETÖ üyesi 2 zanlı, silah ve mermilerle yakalandı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişinin içinde bulunduğu otomobilde 4 tabanca, çok sayıda mermi, çelik yelek ve askeri kamuflaj ele geçirildi. Zanlılardan birinin FETÖ üyesi olduğu için memurluktan ihraç edildiği, diğerinin de yine FETÖ üyesi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek dün akşam, Edremit\'te FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan 2 zanlının 10 plakalı otomobilde yapılan aramada ise bazılarının ucunda susturucusu, birinin üstünde ise dürbün bulunan 4 tabanca, 2 çelik yelek, çok sayıda mermi, elektroşok cihazı, kelepçe, bıçak, askeri kamuflaj giysileri ele geçirildiği belirtildi. Polis, otomobilde ele geçirilen malzemelerden yakalanan şahısların suikast yapabileceğini değerlendirip, operasyonu genişletti. Şüphelilerin sorgulanmasına devam edilirken, operasyonun Balıkesir il merkezi ile bazı ilçelere sıçrayacağı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden birinin adliye personeliyken FETÖ operasyonları kapsamında memuriyetten ihraç edildiği, diğerinin de FETÖ üyesi olduğunun belirlendiği öğrenildi.

MİLLETVEKİLİNDEN EMNİYET MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR

AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı\'nın \'Suikast hazırlığı yapan FETÖ\'cüleri başarılı bir operasyonla yakalayan Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve ekibine teşekkür ederiz\' yazılı bir tweet atması dikkat çekti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise olayın adli bir vaka olduğunu belirterek, bu konuda açıklama yapmayacağını söyledi.



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