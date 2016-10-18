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"FETÖ' üyesi 1 milyon dolarla yakalandı" iddiası

Şüpheli M.T sorgusunun ardından Ankara'ya gönderilecek

18 Ekim 2016 19:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan M.T. isimli kişi Denizli'de yakalandı. M.T'nin evinde yapılan aramalarda çantaların içine saklanmış 1 milyon dolar bulunduğu da öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Ankara'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan M.T.'nin Denizli'de olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçti. Adresi açıklanmayan eve, polis operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında arama kararı olduğu belirlenen M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise ayakkabı kutusu ve spor çanta içinde 989 bin 658 dolar ve 50 bin 550 Euro ele geçirildi. Aramada ayrıca Fethullah Gülen için yazılmış bir şiir bulundu. Şiirde, "Yürekte bir Sızıntı ile başladık, Zamanla öğrendik, Aksiyon insanı olmayı, Yeni Ümitlerimizle yağdırdık Yağmurları ve sonunda yeşerdi Goncalar" ifadeleri yer aldı. 

Ele geçirilen paralarla birlikte gözaltına alınan M.T., savcılığın soruşturması kapsamında polis tarafından Ankara'ya gönderilecek.
 

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Denizli1 milyon dolarFETÖyakalandıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı

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