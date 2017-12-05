FETÖ üyeliğinden yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay ceza verildi

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, hakkında dava açılan Beyza Daya, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Öze Doğru Derneği\'ne yönelik düzenlenen operasyonda Beyza Daya, 2016\'nın Kasım ayında polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, Daya hakkında \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Beyza Daya ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nden gelen yazıda, Daya\'nın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullanmadığı, ancak Kakao Talk programı kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın kapatılan Bank Asya\'da 159 bin lira yatırım hesabının bulunduğunu ve altın hesabı açtırdığını, örgütün gizli haberleşme programı Kakao Talk\'ı kullandığını, çocuklarını örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan kolejlerde eğitim gördüğü ve hakkında toplanan delillerle birlikte değerlendirildiğinde \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık Beyza Daya da, Kakao Talk programını kullanmadığını, kendilerine ait bir evin satılmasından eşinin Bank Asya\'ya para yatırdığını belirterek, ev hanımı olması nedeniyle banka işlemlerini eşinin yürüttüğünü, eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olduğunu söyledi. Vatanına ihanet etmediğini, milletinin aleyhine hiçbir eylemde bulunmadığını söyleyen Daya, 11 aydır tutuklu olduğunu, çocuklarına kavuşmak istediğini dile getirerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatı Murat Tanılı ise Güney Kore\'de faaliyet gösteren iki telefon şirketinin Kakao Talk programını resmi yazışmalarda halen kullandığını iddia ederek bu programın tek başına örgüt üyesi olmak için delil olmayacağını savundu. Mahkeme heyeti, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasız oluşunu dikkate alarak bu cezasını 6 yıl 3 ay hapis cezasına çevirdi ve tahliyesine karar verdi.