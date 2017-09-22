T24 LogoT24 Logo
Gündem

 FETÖ üyeliğinden yargılanan eski futbolcuların davası; Demiriz'e emekli maaşı, Tütüneker'e parası iade edilecek

     Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)  15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yargılanmas

22 Eylül 2017 13:08

 

 

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)  15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında \"Terör örgütü üyeliği\" suçundan dava açılan eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem\'in yargılanmasına devam edildi. 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Demiriz katıldı. Tutuksuz sanık Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya gelmedi.
Sanık İsmail Demiriz söz alarak “Eksiklikler giderilsin. Hakkımdaki el koyma kararı birinci celsede kaldırılmıştı. Bu nedenle maaşımda el koyma kararı bulunmadığına dair Vakıflar Bankası Florya Şubesi\'ne müzekkere yazılmasını talep ederim\" dedi. Sanık Uğur Tütüneker\'in avukatı Ali Rıza Dizdar ise arama kararında el konulan paraların seri numarası alınmış olduğundan iadesini talep etti.
Mahkeme heyeti ara kararında, sanıklar İsmail Demiriz\'in emekli maaşına ve Uğur Tütüneker\'in paralarına 23 Ağustos 2016\'da İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi\'nce elkoyma kararı konulduğunu belirtti. Bu kararların 14 Şubat 2017\'de kaldırıldığı gerekçesiyle heyet, sanık İsmail Demiriz\'in emekli maaşına konulan elkoyma kararının kaldırıldığının ilgili bankaya müzekkere yazılarak bildirilmesine ve sanık Uğur Tütüneker\'in paralarının iadesi için adli emanete yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. 

İDDİANAME
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHATemmuzFETÖPDYDemiriz Uğur TütünekerArif ErdemAğır Ceza MahkemesiDemirizTutuksuzUğur TütünekerSanıkHakkımdakiBuVakıflar Bankası FloryaSanık Uğur TütünekerAli Rıza DizdarMahkemeAğustosSulh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24