 FETÖ üyeliğinden yargılanan eski futbolcuların davası; Demiriz'e emekli maaşı, Tütüneker'e parası iade edilecek

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında \"Terör örgütü üyeliği\" suçundan dava açılan eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem\'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Demiriz katıldı. Tutuksuz sanık Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya gelmedi.

Sanık İsmail Demiriz söz alarak “Eksiklikler giderilsin. Hakkımdaki el koyma kararı birinci celsede kaldırılmıştı. Bu nedenle maaşımda el koyma kararı bulunmadığına dair Vakıflar Bankası Florya Şubesi\'ne müzekkere yazılmasını talep ederim\" dedi. Sanık Uğur Tütüneker\'in avukatı Ali Rıza Dizdar ise arama kararında el konulan paraların seri numarası alınmış olduğundan iadesini talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında, sanıklar İsmail Demiriz\'in emekli maaşına ve Uğur Tütüneker\'in paralarına 23 Ağustos 2016\'da İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi\'nce elkoyma kararı konulduğunu belirtti. Bu kararların 14 Şubat 2017\'de kaldırıldığı gerekçesiyle heyet, sanık İsmail Demiriz\'in emekli maaşına konulan elkoyma kararının kaldırıldığının ilgili bankaya müzekkere yazılarak bildirilmesine ve sanık Uğur Tütüneker\'in paralarının iadesi için adli emanete yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.



