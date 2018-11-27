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FETÖ üyeliğinden aranan çift yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında  yakalama kararı bulunan makine mühendisi ve eşi, gözaltına alındı

27 Kasım 2018 19:12

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında  yakalama kararı bulunan makine mühendisi ve eşi, gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan çitfin saklandıkları ev tespit etti. Ekipler, adrese baskın düzenledi. Operasyonda makine mühendisi M.Y.T ve ev kadını eşi Z.T.  yakalanarak, gözaltına alındı. Çift, KOM Şubesi\'ne götürülerek, sorguya alındı.

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