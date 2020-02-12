FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan iş insanı Faruk Güllü için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü baklavacı Faruk Güllü hakkında örgüt üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı'nın aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan sanık Faruk Güllü'nün dosyası, 7 Ekim 2019 tarihli duruşmada hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle bu davadan ayrılmıştı. Sanık Faruk Güllü'nün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.