FETÖ üyeliği iddiasıyla aranırken yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de yol denetimi yapan polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen, kapatılan Bank Asya\'nın avukatlarından Y.P.\'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü, Denizli- Ankara yolunda, kentin girişindeki polis noktasında denetim yaptı. Ekipler, kontrol sırasında, otomobil sürücüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, otomobildeki Y.B.\'nin, \'FETÖ/PDY üyesi olmak\' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan Y.B.\'nin, kapatılan Bank Asya\'nın avukatlığını yaptığı, kapatılan Hukuk Bilimleri Araştırma Derneği\'ne üye olduğu belirlendi. Y.B.\'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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