FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım eden 2 kişi tutuklandı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN’da, FETÖ/PDY\'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardım eden Çıldır Gümrük Müdürlüğü\'nde görevli S.A. ile Y.E.A. tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında \'FETÖ/PDY\'ye üye olmak\' suçundan soruşturma başlatılan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardım eden Çıldır Gümrük Müdürlüğü\'nde görevli S.A. ve bu kişileri gümrük memuruyla tanıştıran Y.E.A., yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği Ardahan Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'rüşvet\' ve \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek\' suçlarından tutuklandı.