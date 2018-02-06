FETÖ üyelerini deniz yoluyla yurt dışına çıkaran 6 kişiye gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde, polis tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY mensuplarını yurt dışına çıkardığı ileri sürülen 6 kişi, gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mensuplarını yurt dışına çıkardığı öne sürülen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda E.G., S.C., T.A.H., H.K., O.C. ve E.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen B.A.\'nın da tekneyle insan kaçakçılığı yaparken, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklandığı açıklandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.