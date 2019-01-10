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FETÖ üniversitesine 1 milyon liralık bağışa 13 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün Bursa'da kapatılan üniversitesine toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanı gözaltına alın

10 Ocak 2019 12:47

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün Bursa\'da kapatılan üniversitesine toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüte bağış yapanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi\'ne toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanın evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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