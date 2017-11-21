FETÖ tutuklusu sanık "Fetullah" olan ismini değiştirdi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)\'nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13\'ü tutuklu 20\'si firari 83 sanığın yargılandığı davaya ulaşan raporda; 35 sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock\'a toplamda 221 bin 504 kez erişim sağladığı belirtildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada, 13\'ü tutuklu 14\'ü tutuksuz 27 sanık hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, örgütün kriptolu mesajlaşma programı olan Bylock\'u kullanan ve sanıkların söz konusu programa kaç kez eriştiklerine dair BTK\'dan gelen evrakın dava dosyasına ulaştığını belirtti.





221 BİN 500 KEZ ERİŞİM SAĞLANDI



Başkan Akıncı tarafından okunan rapora göre, 35 sanığın toplamda 221 bin 504 kez Bylock\'a eriştiklerinin tespit edildiğini belirtti.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti verdiği ara kararında, tutuklu sanıklar açısından mağduriyet oluşmamasını dikkate alarak, aralarında firari ve tutuksuz sanıkların da bulunduğu 60 kişi hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılmasına karar verdi. Bylock görüşme içeriklerinin gelecek celseye kadar temini hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına karar veren heyet, 13 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





TUTUKLU SANIK \"FETULLAH\" İSMİNİ \"FATİH\" OLARAK DEĞİŞTİRDİ



Öte yandan, bu davanın tutuklu sanıklarından \"Uyanış\" filminin yönetmeni Ali Avcı\'nın evinde 13 Temmuz 2017\'de yakalanan Yrd.Doç.Dr. Fetullah Karabiber\'in adını mahkeme kararıyla adını \"Fatih\" olarak değiştirdiği öğrenildi. İddianamede Fetullah olarak geçen ismin mahkeme tutanaklarına \"Fatih\" olarak geçtiği görüldü.





15\'ER YILA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.