FETÖ, tüm emniyet teşkilatını bu kodlarla fişlemiş

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi sonrasında güvenlik güçlerinin yaptığı peş peşe operasyonlar, örgütün bugüne kadar gizlilik içerisinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini tek tek deşifre etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı\'nın yürüttüğü çalışmalar sonrasındaki operasyonlarda ele geçirilen dijital verilerden bir tanesindeki \'Excel\' dosyasında yer alan \'Güncel liste\', \'Tüm emekli\' ve \'Tüm liste\' bölümlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı bütün personelin tek tek fişlendiği ortaya çıktı. Örgütün fişleme listesinde emniyet personelini, örgüte yakınlığı, örgüte bakış açışı, siyasi görüşü, günlük ve sosyal yaşamı, dini ibadetlerini yapıp yapmaması kriterlerine göre \'A4, A5, B4, B5, SAY, EA, AD, F\' gibi 80 farklı kodlarla sınıflara ayırdığı saptandı. Örgütün üst yönetimine giden bu listeler üzerinden personelin tayinden atamaya kadar hakındaki tüm kararların verildiği ifade edildi.

Türkiye\'de emniyet teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere hemen tüm kurumlarında etkin görevlere gelmek için kumpaslar kuran, bunun sonrasında kendilerine karşı olan kişilerin elenmelerini sağlayan FETÖ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra tam anlamıyla deşifre edildi. Örgüte yönelik Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, binlerce kişi tutuklanıp yargılandı, mesleklerinden ihraç edildi, örgütün tüm kaynakları kurutuldu. Bu operasyonların yoğun olarak yapılıp yönetildiği birimlerden birisi de Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile buraya bağlı tüm Türkiye\'deki şube müdürlükleri oldu.

DİJİTAL VERİDE \'EXCEL\' DOSYASI BULUNDU

Polisin operasyonlarından birinde yakalanan mahrem imamdan elde edilen dijital veri üzerindeki inceleme, örgütün fişleme tekniklerini de deşifre etti. Dijital verinin incelenmesi sırasında bulunan \'Excel\' dosyasının şifresi kırılıp da detaylarına inildiğinde örgüte dair çok önemli bilgilerde elde edildi. Excel dosyasında yer alan \'Güncel liste\', \'Tüm emekli\' ve \'Tüm liste\' bölümlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı bütün rütbeli ve rütbesiz personelin tek tek fişlendiği ortaya çıktı. Teşkilat içerisindeki örgüt sorumlularının verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlanan fişlemelerde, polis teşkilatı üyelerinin, örgüte yakınlığı, örgüte bakış açışı, örgüte zarar verip vermeyeceği, siyasi görüşü, günlük ve sosyal yaşamı, dini ibadetlerinin de göz önünde bulundurulduğu tespit edildi.

80 FARKLI KOD İLE TEŞKİLATI SINIFLANDIRMIŞLAR

Dijital veri üzerindeki incelemelerde, Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı polislerin karşılarında yazılı bulunan farklı isim ve rakamlarla oluşturulmuş olan kodların sırrı da yine örgüt üyelerinin itirafları, araştırmalar sonrasındaki elde edilen bilgilerle çözüldü. Buna göre polis teşkilatı mensuplarının rütbeli rütbesiz ayrım yapılmadan 80 farklı kod ile sınıflandırılıp fişlendikleri belirlendi. Fişlemede kullanılan kodların çözümleri ise şu şekilde sıralandı:

\'2\' polis akademisinden mezun olmuş olan, akademide FETÖ üyesi olmayan Cuma namazını kılan kişi,

\'3\', polis akademisinden mezun olmuş olan, akademide FETÖ üyesi olan ancak örgüte bağlılığı alt seviyede olan kişi,

\'4\' polis akademisinde FETÖ bağlılığı orta düzeyde olan kişi,

\'A4\' FETÖ mensubiyeti olan teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede olan kişileri ifade ediyor,

\'AD\' emniyet içindeki FETÖ yapılanmasının etki alanı dışındaki kişileri tanımlar,

\'ADGA\' emniyet içindeki FETÖ yapılanmasının etki alanı dışındaki kişilerden, aleyhte çalışan kişileri tanımlar,

\'AKT\' FETÖ üyesi personelin örgütten uzaklaşıp tekrar FETÖ\'ye döndüğünü tanımlar,

\'B4\' FETÖ üyesi olan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan ve zaafı olan kişileri tanımlar,

\'C\' geçmişte FETÖ sohbetlerine dahil olan ancak güncel olarak irtibat kurulamayan kişileri tanımlar

\'C?\' örgütten kopup kopmadığı tam tespit edilemeyen personeli tanımlar

\'CAKT\' örgütten kopan daha sonra tekrar örgüte kazandırılan personeli tanımlar

\'DA\' Daha önce örgüt derslerine gelip giren ancak küsüp ayrılan ve FETÖ aleyhinde çalışan zarar vermek için konuşan personeli tanımlar

\'DİL, DİL 2, DİL 3\' emniyet içerisinde FETÖ mensubu olmayan ancak FETÖ mensubu tarafından kazanılmaya çalışılan kişiyi tanımlar

\'E\' farklı hayat görüşünden olan, işini iyi takip eden ve hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile ilgisi olmayan personeli tanımlar

\'EBL\' ehlibeyt, FETÖ üyesi olmayan Alevi olan personeli tanımlar

\'F, Fİ, F2, F3, F5, F6\' farklı hayat görüşünden olan FETÖ bağlantısı hiç olmamış olan, FETÖ tarafından zararlı görülen, örgüte zarar vereceği düşünülen personeli tanımlar

\'İHL\' imam hatip mezunu olan ancak FETÖ üyesi olmayan personeli tanımlar

\'MNML\' FETÖ üyesi olmayan ancak farklı cemaatlere üye olan personeli tanımlar

\'SAKT\' 17-25 aralık sürecinden etkilenmiş olan ancak örgüte tekrar aktarıma hazır olan personeli tanımlar

\'SSAY, SSAYA\' 17 - 25 aralık sürecinde örgütten ayrılan personeli tanımlar

\'ZARARLI, ZRR\' FETÖ mensubu olmayan örgüte zararı dokunabilecek personeli tanımlar.\"