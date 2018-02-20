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FETÖ toplantısı yaparken yakalananlar tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da otomobilde, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlerken yakalanan, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı' olduğu iddiasıyla ar

20 Şubat 2018 02:47

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da otomobilde, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in videolarını izlerken yakalanan, örgütün \'akademisyenlerden sorumlu imamı\' olduğu iddiasıyla aranan İlyas B. ve üniversitede halen görevli 2 doçentin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Şubat\'ta kentte önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, adreslerden birinin önündeki park halinde bulunan otomobilde, örgüte ait olduğu değerlendirilen paraları sayıp, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in videolarını izleyen ve cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' ile görüşmeler yapan 3 kişi yakalandı. Gözaltın alınan şüphelilerin, örgütün \'akademisyenlerden sorumlu imamı\' olduğu iddiasıyla aranan İlyas B. ile Adıyaman Üniversitesi\'nde görevli yardımcı doçent doktorlar Hacı P. ve Recai K. olduğu belirlendi. Araçtaki 3 bin lira para ile İlyas B.\'ye ait içerisinde gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' yüklü cep telefonuna el konuldu.
Diğer adreslerde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, Adıyaman Üniversitesinde doktor Suat Ç., araştırma görevlisi Lütfi A. ile aile hekimi Osman S. ve Ahmet T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet T., Hacı P., İlyas B., Recai K. ve Suat Ç. tutuklanırken, Lütfi A. ve Osman S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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