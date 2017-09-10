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'FETÖ' şüphesiyle 8 ilde gözaltına alınan 23 kişiden 9'u tutuklandı

23 zanlıdan 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

10 Eylül 2017 18:56

Çorum savcılığının soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonla 16 gün önce  gözaltına alınan ve dün adliyeye çıkarılan 23 "FETÖ" şüphelisinden 9'u tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çorum merkez olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da, 'FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden üçü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 zanlı, sağlıkkontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürdüğü sırada, hakkında gözaltı kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli de savcılığın talimatı üzerine adliyeye getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 8 ildeki 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 26'sı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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