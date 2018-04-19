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FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 'ByLock' kullancısı Asiye D

19 Nisan 2018 17:45

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan \'ByLock\' kullancısı Asiye D., jandarma tarafından Edirne\'den Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı.
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen Asiye D., jandarma tarafından Edirne\'den Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilen şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Asiye D., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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